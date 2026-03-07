México activa el Plan Kukulkán para el Mundial 2026, de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de México ha presentado oficialmente el Plan Kukulkán, un ambicioso y robusto operativo de seguridad diseñado específicamente para garantizar la integridad de los aficionados, selecciones y visitantes durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Este despliegue coordinado busca blindar las tres sedes mundialistas del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ante el flujo masivo de turistas internacionales que se espera para el verano de 2026.

Estrategia de inteligencia y despliegue federal

El Plan Kukulkán destaca por una articulación sin precedentes entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). El operativo no solo se limitará a la vigilancia perimetral de los estadios (Azteca, Akron y BBVA), sino que establece "corredores seguros" que conectarán aeropuertos, zonas hoteleras y los centros de entrenamiento de las selecciones nacionales.

Una de las piezas clave de esta estrategia es el uso de tecnología de punta. Se implementarán centros de mando móviles equipados con drones de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial y un monitoreo en tiempo real vinculado a los C5 de cada entidad federativa. El objetivo es prevenir incidentes antes de que ocurran, manteniendo una presencia disuasoria pero respetuosa con el ambiente festivo del torneo.

Cooperación internacional y atención al turista

Dado que el Mundial se celebra de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá, el Plan Kukulkán incluye una mesa de inteligencia compartida con agencias internacionales como el FBI e Interpol. Esta colaboración permitirá agilizar los protocolos de seguridad en las fronteras y garantizar un tránsito fluido y seguro para los miles de seguidores que viajarán entre los tres países anfitriones.