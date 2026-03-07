Clásico Mundial: Japón a punta de jonrones mantiene el invicto

Suscríbete a nuestros canales

El campeón defensor Japón conectó cuatro jonrones, dos de ellos del toletero de los Cachorros de Chicago, Seiya Suzuki, para vencer el sábado 8-6 a Corea del Sur y mantenerse invicto en el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol.

Shohei Ohtani y Masataka Yoshida también conectaron jonrones para Japón. El jonrón de Ohtani siguió a su grand slam del viernes en la victoria por 13-0 sobre Taiwán.

Ambos equipos demostraron más poder que pitcheo, particularmente en las primeras cuatro entradas en una pelea en la que los dos se combinaron para cinco jonrones, encabezados por el par de Suzuki en el Tokyo Dome.

Japón y Australia tienen un balance de 2-0 en el Grupo C y se enfrentan el domingo como los dos favoritos para avanzar a cuartos de final. En el otro partido del domingo, Corea del Sur (1-1) se enfrenta a Taiwán (1-2).

Cómo fue le partido de Japón

Corea del Sur tomó una ventaja de 3-0 en la parte alta de la primera entrada ante el abridor Yusei Kikuchi con sencillos consecutivos de Do Yeong Kim, Jahmai Jones y Jung Hoo Lee y un doble de dos carreras de Bo Gyeong Moon. Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la entrada para acercar a Japón 3-2.

En el tercero, Japón tomó la ventaja en el marcador 5-3 con jonrones solitarios de Ohtani, Suzuki y Yoshida.

Corea del Sur jugó su propio derbi de jonrones en la parte alta de la cuarta entrada, empatando 5-5 con el jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante la segunda lanzadora japonesa, Hiromi Itoh. Fue el quinto jonrón entre ambos equipos en cuatro entradas.

Japón se abrió paso en la séptima entrada para liderar 8-5. Young Kyu Kim, quien entró como relevista al principio de la entrada, dio base por bolas a Suzuki con las bases llenas para forzar una carrera, y Yoshida siguió con un sencillo para anotar dos más.

Los coreanos anotaron uno en el octavo para poner el marcador 8-6, pero dejaron las bases llenas cuando Yuki Matsumoto ponchó a Hyeseong Kim.

Atsuki Taneichi fue el lanzador ganador con un salvamento para Taisei Ota. Yeong Hyun Park cargó con la derrota.