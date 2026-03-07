Clásico Mundial: Estos son todos los resultados en la jornada de este viernes

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este viernes, 6 de marzo, inició el movimiento interesante en el inicio de este Clásico Mundial de Beisbol 2026 y a continuación, te mostraremos los resultados de la primera jornada con ocho compromisos.

Evidentemente, la buena noticia fue que Venezuela empezó su andar con autoridad, consiguiendo una importante primera victoria, al igual que todas las potencias en las primeras de cambio.

Resultados de la reciente jornada del Clásico:

- Japón 13-0 China Taipei

- Cuba 3-1 Panamá

- Países Bajos 2-6 Venezuela

- México 8-2 Gran Bretaña

- Puerto Rico 5-0 Colombia

- Nicaragua 3-12 República Dominicana

- Estados Unidos 15-5 Brasil

- China Taipei 14-0 República Checa.