Fórmula 1: Lando Norris y la "maldición" del Gran Premio de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito callejero de Albert Park, el cual después de su última remodelación, se generó una maldición para el último ganador.

Cuándo comenzó la maldición de Australia

Tras dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, la organización del GP de Australia remodeló el trazado, al eliminar la chicana Clark y se modificó el radio de la curva Ascari a 90°. Aunque es complicado afirmar que los cambios generaron la "maldición", los datos dicen lo contario.

Lo que parecía una coincidencia en 2023, ahora es una realidad para este 2026. Todo comenzó en la temporada 2022, Charles Leclerc con Ferrari ganó pero al año siguiente sufrió un accidente que lo dejó fuera de la carrera. En ese momento, era el cuarto triunfo del monegasco en la F1 e hizo ilusionar a todos los fanáticos de la escudería italiana de volver a celebrar un título, pero que se diluyó en el transcurrir esa temporada.

En 2023, Max Verstappen se impuso en la carrera, pero en la siguiente campaña el RB20 del holandés sufrió una falla en los frenos que lo dejó fuera de combate y le complicó la lucha por el titulo de ese año, aunque logró remontar y alzar su cuarta corona mundial.

El español Carlos Sainz Jr. fue la siguiente víctima de la nueva "maldición" del Albert Park, ya que ganó en 2024 de forma aplastante con Ferrari, pero en 2025 con el equipo Williams sufrió un accidente que los despachó.

El último ganador en Australia fue el actual campeón del mundo, Lando Norris, quien tiene dos cávalas en su contra, ya que los último cuatro vencedores no ha repetido al siguiente año, y los últimos tres se han retirado, veremos si el británico podrá romper ambos

A qué hora es el GP de Australia

Aunque había temor de que el inicio de la temporda de la Fórmula 1 se retrasara por el conflicto de Medio Oriente, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aseguró el traslado de los equipos y la seguridad de los aficionados para el primer fin de semana del año. El Gran Premio de Australia está previsto para el próximo domingo 8 de marzo, las luces del semáforo se apagarán a la media noche hora de Venezuela.