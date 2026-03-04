Clásico Mundial: Leyenda dominicana les manda un afectivo mensaje a los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala del Clásico Mundial de Béisbol 2026, las emociones comienzan a sentirse tanto dentro como fuera del terreno. Las palabras también juegan su papel, y esta vez fue una leyenda del béisbol dominicano la que decidió enviar un mensaje cargado de afecto a la afición de Venezuela.

El histórico dominicano David Ortiz sorprendió al dedicar unas sentidas palabras a los venezolanos, recordando los lazos de amistad y respeto que ha construido a lo largo de su carrera. Su mensaje no estuvo cargado de rivalidad deportiva, sino de gratitud y cariño sincero hacia un país que, según confesó, ocupa un lugar especial en su corazón y que espera visitar pronto.

David Ortiz – Venezuela

“Primeramente, a mi gente de Venezuela, que saben que los amo y los adoro”, expresó a los medios de comunicación presentes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El miembro del Salón de la Fama destacó que el trato recibido por los venezolanos ha sido determinante en ese afecto que hoy manifiesta públicamente. “Me han enseñado cómo amar a un venezolano. “Mucha gente buena”, afirmó.

El ícono de República Dominicana ha compartido clubhouse, entrenamientos y grandes escenarios con figuras criollas durante años. Esa convivencia forjó vínculos que se mantienen intactos, incluso después de su retiro como profesional.

Finalmente, las palabras de David Ortiz son una muestra que, en tiempos donde la competencia suele dominar la conversación, estas declaraciones recuerdan que el béisbol también es hermandad entre distintos países que año tras año hacen historia en el mejor béisbol del mundo.