Camino despejado: El 'video' de la cuarta válida encuentra menos tráfico para decidir en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el hipismo mantiene su vigencia indomable en Venezuela. El óvalo de Coche se prepara para la reunión número 11 de la temporada, una jornada que consta de diez competencias de alto nivel. Entre los atractivos principales destacan dos pruebas selectivas en el ciclo no válido, mientras que el tradicional 5y6 nacional entrará en acción a partir de la quinta carrera de la tarde.

El juego de las mayorías atraviesa un momento histórico. La recaudación se consolida como una fortaleza inexpugnable tras cuatro domingos consecutivos de marcas históricas. El monto máximo actual supera los 347.531.200,00 bolívares, cifra que, según las estimaciones, quedará en el pasado este próximo domingo ante la masiva participación de la fanaticada.

El análisis de la jornada: Un "video" para la cuarta válida R11

En el marco de una programación que destaca por la paridad de sus lotes, el equipo de Meridiano Web completó un análisis exhaustivo de la jornada. El objetivo: identificar al ejemplar con los argumentos técnicos necesarios para portar la etiqueta de "línea" o "video". Tras el estudio de los hándicaps y las trayectorias, todas las miradas convergen en la octava carrera del programa, cuarta válida del pool.

La prueba, de carácter especial, reúne a yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras. En este escenario aparece Victory Rose, defensora del número cuatro en su gualdrapa. Esta hija de Slew’s Tizzy en Cenzura por King Seraf cuenta con una ventaja competitiva: el descargo del jinete aprendiz Oliver Medina, quien sitúa su hándicap en apenas 52 kilos. Medina repite la monta y posee el conocimiento previo sobre las virtudes de la zaina.

La clave: Borrón y cuenta nueva La Rinconada

Resulta imperativo que el aficionado ignore el resultado más reciente de Victory Rose en su formulario. El pasado 8 de febrero, la yegua finalizó en la cuarta posición, a escaso medio cuerpo de la ganadora Yarel. Pese a un inicio accidentado que la relegó a los últimos puestos, la pupila recuperó terreno por líneas internas en una demostración de garra pistera.

En aquella oportunidad, el tráfico de 14 competidoras dificultó su avance final. El panorama para este domingo luce radicalmente distinto: Victory Rose solo enfrentará a nueve rivales. Con menos tráfico en la ruta y una partida efectiva, la conducida de Medina tiene el camino despejado para ratificar su calidad y brindar un triunfo sólido a sus seguidores.

Ejercicio Previo: La Rinconada Yegua 5y6 nacional

Hasta el momento la pupila que entrena Ramon García Mosquera no ha podido conseguir triunfo luego de diez presentaciones y su ejercicio más reciente del pasado 27 de febrero fue en pelo con el mismo Oliver Medina: 16,2 28,4 41,1 53,1| 65,2 (1000) 78,2 2P 92,4/ contenida y fenómena con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.