Domingo de Clásicos en La Rinconada: Los mejores potros y potrancas saltan a la pista

El segundo domingo de marzo promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada. El óvalo caraqueño recibirá la undécima jornada de la temporada 2026, fecha que marca el tercer mes de actividad del primer meeting del año. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional.

Clásicos de Grado III: El plato fuerte

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ratificó una programación de alto nivel con el inicio del calendario selectivo del mes. El foco de atención se centra en la tercera competencia, donde las yeguas de tres años medirán su capacidad en el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III). Este evento, pautado en distancia de 1.300 metros, cuenta con un atractivo incentivo económico: un bono especial de 130.000 dólares a repartir.

La lista de ocho aspirantes presenta un equilibrio entre velocidad y resistencia. Destacan en la nómina:

Farolera (USA) (José Alejandro Rivero)

Bella del Cielo (Robert Capriles)

Latina Parts (Oliver Medina)

Itálica (Yonkleiver Díaz)

Solana (Jaime Lugo Jr.)

Princess Warrior (Yoelbis González)

Madame Karina (Jhonathan Aray)

Roma (Hemirxon Medina)

El espectáculo continúa con el "Mauricio Azar"

Inmediatamente después, el programa hípico dará paso a la cuarta carrera de la tarde: el VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III). En esta prueba, siete potros de comprobada calidad se enfrentarán en el mismo recorrido de 1.300 metros. El duelo de estrategias en la pista servirá como el preámbulo ideal para la activación del 5y6 nacional, el juego que mueve las pasiones de la fanaticada en todo el país.

El 5y6 nacional: Motor de la pasión hípica

El tradicional juego de las mayorías iniciará su secuencia en la quinta competencia de la tarde. Tras el éxito de las últimas reuniones, las autoridades hípicas extienden una invitación formal a toda la colectividad para que selle sus formularios y participe en esta dinámica de pronósticos.

La apuesta predilecta de los venezolanos atraviesa un momento estelar, reflejado en un aumento constante de la recaudación y en dividendos que superan las expectativas semana tras semana. Este incremento en el volumen de juego permite repartir premios más jugosos, lo cual consolida al 5y6 como la opción de inversión más atractiva para el público. La transparencia en los procesos y la emoción de cada válida garantizan una jornada de alta rentabilidad para quienes logren los cuadros con seis y cinco aciertos en la arena de Coche.

la lucha por la estadística: Jinetes y Entrenadores

En cuanto a la tabla de profesionales, la expectativa es máxima. El jinete Robert Capriles retoma la acción tras cumplir su periodo de suspensión y defenderá su liderato ante el acecho de Jhonathan Aray y el aprendiz Oliver Medina. Por su parte, entre los preparadores, Humberto Correia resalta como el nuevo puntero tras su destacada actuación en la reunión pasada.

A falta de solo cuatro jornadas para el cierre del primer cuatrimestre, la paridad es la nota dominante y nada está decidido aún en la carrera por el título.

Un espectáculo garantizado: La Rinconada R11

La mesa está servida para una tarde de gala en el principal óvalo del país. La combinación de pruebas selectivas, el retorno de figuras estelares Los aficionados aguardan el primer "¡Partida!" de la jornada para ser testigos de un capítulo más en la rica historia de la hípica venezolana, donde la velocidad y la casta de los purasangres serán los únicos protagonistas.