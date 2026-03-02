Puerta cerrada al éxito: El número siete es un extraño en el recinto de ganadores de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica disfrutó este domingo de una nueva jornada de 12 competencias en el óvalo de Coche. Una vez más, la atención de los apostadores se centró en el tradicional juego del 5y6 nacional, marco de una estadística que desafía toda lógica: la prolongada sequía de triunfos para el número siete.

Isocórico falló en la quinta válida: La Rinconada

El equipo de Meridiano Web mantiene un seguimiento estricto a los dorsales con mayor tiempo sin victorias en la arena de Caracas. En esta oportunidad, la gualdrapa número siete correspondió al ejemplar Isocórico, un purasangre que contó con la conducción de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Germán Rojas. Pese a figurar como el tercer favorito de la revista Gaceta Hípica, el ejemplar no pudo quebrar la mala racha y arriba en esta ocasión en la octava casilla.

Gran Andrés impuso su ley: 1.100 metros

La carrera, disputada en un recorrido de 1.100 metros, terminó a favor de Gran Andrés. Con la monta del aprendiz Oliver Medina, el ganador detuvo los cronómetros en un tiempo de 66.4 para la distancia y otorgó un dividendo de Bs. 411,96 por concepto de ganador en las taquillas del hipódromo.

Una racha que persiste desde 2024: Victoria Gualdrapa

La ausencia de éxitos para el número siete es ya un tema de conversación obligado entre los expertos. El último ejemplar que cruzó la meta en ganancia con ese dorsal fue My Father Antonio, el pasado 20 de octubre de 2024, bajo las órdenes del jinete Carlos Brito.

Desde entonces, se han disputado 98 pruebas a lo largo de 10 reuniones en la presente temporada y el "siete" todavía no logra el primer lugar. La estadística se mantiene vigente y crece la expectativa por saber quién será el encargado de romper esta inusual cadena de derrotas.