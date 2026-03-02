Pujols define su estrategia: Tatis Jr. será el motor de la alineación

Suscríbete a nuestros canales

El legendario Albert Pujols ha comenzado a despejar las incógnitas sobre el armado táctico de su equipo. El actual estratega confirmó que Fernando Tatis Jr. asumirá el rol de primer bate, una decisión que busca aprovechar la velocidad, agresividad y poder del jugador de los Padres de San Diego desde el primer turno del encuentro.

Estabilidad en el Lineup

Pujols también ofreció detalles sobre la conformación del equipo que enfrentará a Detroit el día de mañana. Según el timonel, no habrá experimentos drásticos en el campo.

El lineup para el duelo frente a los Tigers será, en un 99%, el mismo que se utilizará en el enfrentamiento contra Nicaragua.

La elección de Tatis Jr. como encargado de abrir la tanda ofensiva envía un mensaje claro de agresividad. En el béisbol moderno, colocar a tu mejor atleta en la cima de la alineación garantiza que tenga el mayor número de apariciones al plato posibles, además de generar presión inmediata sobre los lanzadores abridores contrarios.

Fernando Tatis Jr. como leadoff en su carrera:

.291 AVG

.372 OBP

.532 SLG

.905 OPS

361 H

74 HR

236 R

66 SB

Todo esto en 311 juegos.

Con la estructura prácticamente definida, el equipo se prepara para medir fuerzas contra la organización de Detroit, utilizando este encuentro como una prueba de fuego para consolidar el sistema que Pujols desea implantar.