Luis de la Fuente abre la puerta a una nueva sede para la Finalissima

El director técnico de la Selección Española confesó que están buscando alternativas para jugar el compromiso

Por

Carlos Mora
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 11:26 am
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha arrojado luz sobre el futuro de la Finalissima, el prestigioso enfrentamiento que debe medir a la "Roja" contra la Argentina de Lionel Messi.

Tras meses de incertidumbre sobre la fecha y el lugar del encuentro, el técnico riojano confirmó que las negociaciones están en marcha, aunque condicionadas por el contexto geopolítico actual.

¿Podrá jugarse?

Originalmente, Qatar se perfilaba como el escenario principal para albergar este duelo de titanes. Sin embargo, la inestabilidad en la región ha puesto en pausa los planes iniciales.

De la Fuente fue claro al priorizar la paz, pero también al ser pragmático sobre el calendario futbolístico. “Lo primero como sociedad es que se frene el conflicto, pero ya una vez que no sabemos lo que se va a dilatar, se está tratando de dar una solución".

"Entiendo que mientras no se pueda jugar en Qatar, se buscará otra sede", afirmó el seleccionador.

Negociaciones en curso

Las palabras de Luis de la Fuente confirman que tanto la UEFA como la CONMEBOL están trabajando activamente para no dejar morir este torneo intercontinental. La intención es encontrar una alternativa que garantice la seguridad y el espectáculo, permitiendo que el fútbol sea el protagonista.

Ante la posible caída de Qatar, ciudades en Estados Unidos o incluso algunos estadios emblemáticos en Europa comienzan a sonar como opciones viables.

El choque entre la España de Lamine Yamal y la Argentina campeona del mundo es, hoy por hoy, el partido más atractivo que el fútbol de selecciones puede ofrecer.

Lunes 02 de Marzo de 2026
