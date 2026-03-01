Mundial 2026: Irán evalúa su participación en suelo americano

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Mundo de la FIFA es uno de los eventos insignia del 2026. Irán que se ganó su lugar en la competición por excelencia de fútbol internacional está evaluando seriamente su participación. El motivo son las tensiones geopolíticas en Medio Oriente con Estados Unidos e Israel.

La participación de la Selección de Irán en el Mundial se encuentra bajo un estricto proceso de revisión institucional. Debido a los recientes conflictos regionales, la federación asiática analiza si existen garantías reales para que sus jugadores compitan en diversas sedes de Estados Unidos.

El sorteo determinó que el conjunto iraní dispute sus tres encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense, elevando la preocupación logística. Pese a liderar su clasificación, fuentes internas consideran complejo el traslado de la delegación bajo el actual clima geopolítico.

FIFA mantiene un monitoreo constante sobre la situación de seguridad para evitar una posible ausencia en el certamen. La organización busca establecer canales de mediación, asegurando que se cumplan los protocolos de protección necesarios para garantizar la integridad del equipo de Irán.

Crisis de seguridad sacude las sedes de México y Estados Unidos en el Mundial 2026

La organización del Mundial 2026 enfrenta su desafío más crítico debido a la inestabilidad en puntos clave. En Jalisco, la reciente ola de violencia tras operativos militares ha forzado la suspensión de eventos deportivos, poniendo en duda la capacidad del Estadio Akron para albergar el Mundial.

A este escenario se suma la incertidumbre sobre la Selección de Irán, cuya federación analiza los riesgos de jugar sus tres partidos en suelo estadounidense. La combinación de conflictos en el Medio Oriente y la crisis interna en México obliga a FIFA a revisar sus protocolos de seguridad.

En Massachusetts, la sede de Foxborough enfrenta una crisis presupuestaria que pone en duda sus partidos. Las autoridades locales exigen 8 millones de dólares para cubrir los operativos de seguridad, advirtiendo que no otorgarán la licencia necesaria a FIFA si el financiamiento no se garantiza.