De extremo a extremo: Jinete aprendiz venezolano logra su primer éxito del año con un sorpresivo dividendo en Tampa Bay Downs

La jornada de este sábado 28 de febrero en el hipódromo de Tampa Bay Downs quedó marcada por un impacto en las taquillas de apuestas. Durante la octava competencia del programa, un Maiden Claiming con una recompensa de 23.000 dólares, el jinete aprendiz venezolano Víctor Lara alcanzó una victoria histórica sobre los lomos de Doha Desert (número 3).

El ejemplar, un potro de tres años bajo la tutela del entrenador Pablo Torres, superó a una nómina de diez competidores en un trayecto de una milla y 40 yardas sobre la pista de arena. El defensor de las sedas del Hailey Rogue no dio tregua a sus rivales y dominó la prueba de extremo a extremo, tras una partida impecable que lo mantuvo en la vanguardia durante todo el recorrido.

El hijo de Midshipman en Exes N Ohs estableció un ritmo sólido con parciales de 24 segundos exactos para los 400 metros y 48.1 para los 800, los 1.200 metros en 1:13.1, la milla fue de 1:40’’3 y el tiempo final fue de 1:43’’2 para los 1.636 metros del trayecto.

La gran sorpresa de la tarde se reflejó en los dividendos, donde Doha Desert pagó la suma de $153,60 a ganador, $76,80 al placé y $25,00 al show. Este triunfo representa el primer lauro para el ejemplar en un historial de ocho presentaciones públicas.

Para el joven látigo Víctor Lara, este éxito posee un valor especial, pues significa su primer triunfo de la presente temporada. Además, con esta monta suma su quinta victoria de por vida en la hípica de los Estados Unidos, lo que ratifica su evolución en el competitivo circuito de Florida.