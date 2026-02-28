Premios del 5y6 en Valencia: Así quedaron los pagos tras la jornada de este sábado

Este sábado 28 de febrero de 2026, se realizó la quinta reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de ocho carreras, con la inclusión de la Copa Antonio Sano cuyo ganador fue para el ejemplar Templario.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La quinta reunión de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 60.216.280,00, de las cuales Bs. 8.430.279,20 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 32.516.791,20 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida que fue la Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años el ganador fue Optimusback, conducido por Hemirxon Medina y presentado por José Jaramillo, por lo que pagó un dividendo de Bs 196,72 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para el caballo Bombazo, montado por el aprendiz Oliver Medina y preparado por Henfry Alayón, pues abonó un dividendo de Bs.161,98 a ganador.

En la tercera competencia válida, la yegua Francisky se impuso en el recinto, conducida por Francisco Quevedo en yunta con Juan Carlos Pérez Pérez. El dividendo en taquilla pagó Bs 253,73 al ganador.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Rochy, yegua entrenada por Edwin Pimentel, y con Julio Moncada en el sillín, por lo que generó un dividendo sorpresivo de Bs 1.129,54. Para la quinta válida, fue la Copa Antonio Sano y la victoria se la llevó Templario que abonó un dividendo de Bs 278,05 y la monta de Hemirxon Medina.