Hitos en el Cabriales: La afición valenciana responde con un quinto monto récord en el 5y6 valenciano

El Hipódromo Nacional de Valencia realiza este sábado 28 de febrero su quinta reunión de la temporada 2026, con una programación de ocho carreras que incluye la Copa Antonio Sano en distancia de 1.800 metros.

Ganadores: Otro monto récord 2026 Valencia

La primera competencia tuvo como ganador, al ejemplar Candoroso, con la monta de Álvaro Finol, y el entrenamiento de José Carfunjol Arteaga, el cual abonó un dividendo de Bs 151,57 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.300 metros y la ganadora fue de punta a punta Money On Time, conducida por el jinete aprendiz Félix Márquez, y presentada por José Jaramillo. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 615,50.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó el triunfo el caballo Optimusback, montado por Hemirxon Medina y preparado por José Jaramillo, el cual, dejó crono de 89,2 para los 1.400 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 196,72 a ganador.

Quinto récord consecutivo: Monto Sellado 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 60.216.280,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 8.430.279,20 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 32.516.791,20.