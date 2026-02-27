Natalia Jiménez arriba a Venezuela para su concierto en el Poliedro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora española Natalia Jiménez, ya se encuentra en suelo venezolano para lo que será su concierto mañana sábado 28 de febrero.

Natalia llega a Venezuela

La estrella de la música presentará en el recinto su gran gira Internacional La Jiménez, bajo la producción de Invershow y celebrando el mes de Amor y la Amistad.

Con enorme sonrisa y emoción la exintegrante de La Quinta Estación llega al país de nuevo para hacerlo vibrar con los éxitos más grande de su carrera como “Me muero”, “El Sol no regresa”, “Creo en mi”, “Algo más”, entre otros.

A su llegada la artista de 44 años y madre de una pequeña llamada Alessandra, se ha mostrado muy lista para un show de altura en el recinto ubicado en La Rinconada.

“Estoy muy contenta de esta presentación de mañana en el Poliedro. Muy emocionada de estar aquí de vuelta”, dijo. En cuanto a sus nuevos proyectos, reveló que, está preparando un nuevo disco.

