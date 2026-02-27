Sacudón en la primera válida: El retiro inesperado que beneficia a los favoritos para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La décima reunión del 2026 inicia el domingo 1ro de marzo en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas, mientras que el atractivo 5y6 nacional arrancará a la altura de la séptima carrera.

Caballo: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la tarde de este viernes 26 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un nuevo ejemplar que no participará justamente en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de Rey de Oro (número 10) que estaba inscrito en esta válida para el juego de las mayorías en lo que respecta al lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros. Era montado por el efectivo jinete profesional conocido como el “Duro de Pasar” José Gilberto Hernández y la presentaba Freddy Petit.

A su vez, el pupilo del Stud La Vieja II venía de llegar cuarto en su última actuación pública del día 14 de febrero a 23 cuerpos del ganador Big Valdi.

Motivo del Retiro de Rey de Oro: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo viernes 26 de febrero, Rey de Oro quedó retirado por Neutrofilia.

A través de consultas de varios portales digitales, se pudo conocer que la neutrofilia en caballos es el aumento de neutrófilos en sangre, indicando generalmente inflamación, infecciones bacterianas (por ejemplo: Salmonelosis), estrés físico, dolor, o respuesta a corticosteroides. Se caracteriza por el incremento de la primera línea de defensa inmunitaria, y a veces se acompaña de cambios tóxicos en infecciones graves.

Con este retiro de Rey de Oro se suma también al retiro de Bendito y Gran Azabache.