¡Escándalo en el deporte! Entrenador suspendido por uso indebido de sustancias psicotrópicas en Estados Unidos: conoce las razones

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, pone orden en el uso indebido de sustancias psicotrópicas sobre los ejemplares finos de carreras. La tarde de este jueves se pudo conocer que el entrenador Hernan Parra, con sede en Florida, ha sido suspendido por 15 días y multado con $2,500 por dos resultados positivos de pruebas de dexametasona en dos caballos con los que corrió en Gulfstream Park.

Hernan Parra aceptó su responsabilidad

Parra, reconoció haber violado las normas antidopaje y de control de medicamentos de la Unidad de Integridad y Bienestar Hípico y aceptó las sanciones. Su suspensión comenzó el 20 de febrero y continúa hasta el 6 de marzo.

Ambas infracciones ocurrieron con caballos propiedad de Guillermo Rangel. Según dice la nota. La primera se produjo con el ejemplar Nadir Han, que participaba por tercera vez en una carrera de reclamo opcional el 13 de diciembre en Gulfstream Park, en la que llegó octavo prueba que ganó Rebel With a Clue (IRE).

La segunda se produjo el 3 de enero con el ejemplar Justy Han, que debutaba en Gulfstream Park. Dado que la segunda infracción ocurrió antes de que Parra fuera notificado de la primera infracción relacionada con la medicación controlada para equinos, y se refería al mismo medicamento, los dos casos se están tratando como una sola infracción.

¿Qué es la dexametasona?

La dexametasona es un corticosteroide que se administra comúnmente como antiinflamatorio para enfermedades respiratorias o para la inflamación de las articulaciones.

Parra ha cometido tres infracciones relacionadas con un medicamento controlado de clase C en un período de dos años. El entrenador fue suspendido siete días y multado con $1,000 en agosto pasado por una infracción relacionada con un resultado positivo en una prueba de fenilbutazona en un caballo llamado Mischievous Han, también propiedad de Rangel.

Además de su suspensión y multa, las ganancias de ambos caballos se perderán y Parra recibirá 1,5 puntos de penalización.