Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales quiere mudar este hipódromo

La mudanza de un hipódromo es una operación de alta complejidad que ha puesto en jaque a la hípica surcoreana. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur ha ordenado la reubicación del Hipódromo de Seúl, una decisión que mantiene en alerta a los gremios hípicos y en una posición difícil a la Asociación de Carreras de Corea (KRA).

El pasado mes de enero, el Gobierno anunció un plan urbano para construir 9.800 viviendas en los terrenos que actualmente ocupan el circuito de Gwacheon y el cercano Comando de Contrainteligencia de Defensa. Esta medida detonó una fuerte protesta el pasado miércoles a las puertas del recinto, donde diversos sectores vinculados a la industria manifestaron su rechazo rotundo.

Más que una pista de carreras

El hipódromo de Seúl no es solo un centro de apuestas; es un complejo recreativo integral. En su zona interna alberga un parque familiar con paseos en pony, simuladores, piscinas infantiles en época de verano y pistas de patinaje en invierno. Además, cuenta con un Museo Equino que custodia piezas históricas que datan del siglo I a.C.

Con capacidad para 40.000 espectadores, el recinto ha sido testigo del vertiginoso auge de la hípica coreana. Actualmente, el hipódromo es sede de eventos de talla mundial como la Korea Cup (G3) y la Korea Sprint (G3), que por primera vez en la historia otorgan un pase directo a la Breeders’ Cup en Estados Unidos.

La disputa por los impuestos

Mientras el Gobierno busca un nuevo destino, varias ciudades de la provincia de Gyeonggi (como Suwon, Seongnam, Bucheon y Ansan) ya han mostrado interés en albergar la pista. El motivo es estrictamente económico: las carreras de caballos son una fuente masiva de ingresos fiscales.

Según un reporte del Seoul Economic Daily, el hipódromo de Seúl genera aproximadamente 50 billones de wones al año (unos 34.724 millones de dólares). Esta enorme derrama económica es la razón principal por la cual la ciudad de Gwacheon se opone ferozmente a perder su estatus como sede hípica del país.