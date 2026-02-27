El jinete Juan Hernández líder de Santa Anita Park fue suspendido por estos detalles

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo el hipódromo de Sunland Park, dentro de su cartelera fue programada el Sunland Park Oaks de $250,000, prueba que otorgó puntos de clasificación para el Kentucky Oaks (G1) y en la misma el jinete californiano montaba a Bottle of Rouge, entrenado por Bob Baffert.

Conducción, que le amerito al jockey Juan Hernández una suspensión por siete días calendario por su participación en según un fallo de la Junta de Administradores de Sunland Park.

Desenlace de la carrera

Al girar hacia la meta, Bottle of Rouge tomó el control y comenzó a alejarse, pero se desvió repentinamente con un cambio de línea, perjudicando a Pashmina, que intentó avanzar, pero perdió impulso cuando Bottle of Rouge se desvió. Touch of Magic cerró con fuerza por el centro de la pista, pero Bottle of Rouge se mantuvo firme para ganar por un cuerpo y medio. Touch of Magic terminó segundo, seguido por Pashmina en tercer lugar.

Los comisarios colocaron el cartel de “Objection” y el jockey de Pashmina, Alfredo Juárez, presentó una objeción, pero no se realizó ningún cambio en el orden de llegada.

Tras una audiencia el 16 de febrero, los comisarios de Sunland dictaminaron que Hernández y Bottle of Rouge se desviaron hacia afuera y causaron interferencias a Pashmina, lo que les obligó a imponer una suspensión de siete días por conducción imprudente. Hernández cumplirá la suspensión del 23 de febrero al 1 de marzo, ambos inclusive, aunque podrá participar en las carreras designadas.

Hernández es actualmente el jinete líder durante la competencia invernal de Santa Anita con 27 victorias, una más que Kazushi Kimura, según Equibase.