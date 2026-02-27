La carrera: Sandman se encuentra con Magnitude en el Razorback Handicap G3 por $500,000

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera del sábado 28 de febrero del hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, tendrá una cartelera de once carreras, entre ellas el Razorback Handicap (G3) de $500,000 en distancia de 1,700 metros, en la cual Sandman y Magnitude, comparten la escena.

Una jornada que precede al Rebel’s Stakes G2 de $1 millón y el Honey Bee Stakes G3 de $750 mil, que están programadas para el domingo. Estas pruebas otorgan puntos para el Kentucky Derby G1 y el Kentucky Oaks G1, respectivamente.

Duele de categoría en el Razorback Handicap G3

La décima carrera de la jornada fue reservada para el Razorback Handicap (G3), el sábado en Oaklawn Park, en la cual aparece Sandman que labró su campaña tres el resonante triunfo en el Arkansas Derby (G1) de 2025.

Propiedad de D J Stables y St Elias Stables, el hijo de Tapit, entrenado por Mark Casse, afrontará su primera actuación de grado en la temporada en esta exigente prueba sobre 1,700 metros y que cuenta con una bolsa de $500,000.

Sandman, desde su tercer puesto en el Preakness Stakes (G1) del pasado año, no ha podido tener una mejor figuración. Oaklawn Park, tras el segundo en el Southwest (G3), tercero en el Rebel (G2) y que luego se llevó el Arkansas Derby, pruebas que están en la ruta al Kentucky Derby G1.

Sandman, contará con la monta de Cristian Torres nuevamente en sus riendas, buscará el desafío ante Magnitude, defensor de Winchell Thoroughbreds y pupilo de Steve Asmussen, actual escolta de Casse en la estadística local. El hijo de Not This Time reaparece tras ganar el Clark Stakes (G2) en Churchill Downs y tiene una campaña de 5 triunfos con más de un millón en premios.

Tap Into This, Woodcourt, Echo Again, Un Whta’s New y Gould's Gold, completan la lista del Razorback Handicap (G3), que da inicio a las 7:00 p.m. hora venezolana.