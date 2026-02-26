Panamericano

WBSC: Venezuela se impuso ante República Dominicana

En el panamericano de Softbol

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 06:45 pm
Foto: Cortesía
La selección venezolana de softbol masculino sumó una victoria determinante en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino Montería 2026 tras derrotar 3-1 a República Dominicana.

El pitcheo criollo estuvo intratable de la mano del lanzador Luis Colombo, quien lanzó la ruta completa de siete entradas permitiendo una sola carrera, seis hits, con cinco boletos y nueve ponches.

Por la ofensiva destacaron Jean Flores al ligar de 3-3 con una empujada y Rogelio Sequera con un cuadrangular solitario en el sexto.

 

Venezuela mantiene su invicto en el grupo B con récord de 3-0.

Jueves 26 de Febrero de 2026
