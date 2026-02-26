MLB

MLB: Keider Montero cumple en su apertura y pone la mira en el Clásico Mundial

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 06:07 pm

El lanzador venezolano protagonizó su mejor salida en lo que va de Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de que los Tigres de Detroit cedieron con marcador de 6 a 5 ante los Orioles de Baltimore durante este jueves, uno de los puntos más notables lo protagonizó Keider Montero, quien tuvo su segunda apertura de este Spring Training.

NOTAS RELACIONADAS

Keider afila su brazo

En esta presentación, el grandeliga venezolano trabajó por espacio de tres innings en los que permitió cinco inatrapables y dos carreras, sin bases por bolas ni ponches.

La primera de esas anotaciones llegó en la misma primera entrada, cuando Tyler O'Neill le conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Tiempo después, en el segundo, Coby Mayo puso en ventaja a los oropéndolas gracias a un elevado de sacrificio. Luego de eso fue capaz de dominar a sus siguientes rivales sin muchos inconvenientes.

Recordemos que Keider Montero tuvo su primera apertura en los entrenamientos primaverales hace cinco días. Allí actuó por espacio de dos capítulos en los que toleró tres rayitas. Ahora su mente está puesta sobre el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde espera ser de gran ayuda para el combinado venezolano.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Datos Carreras HINAVA
Jueves 26 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?