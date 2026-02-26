MLB: Keider Montero cumple en su apertura y pone la mira en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de que los Tigres de Detroit cedieron con marcador de 6 a 5 ante los Orioles de Baltimore durante este jueves, uno de los puntos más notables lo protagonizó Keider Montero, quien tuvo su segunda apertura de este Spring Training.

Keider afila su brazo

En esta presentación, el grandeliga venezolano trabajó por espacio de tres innings en los que permitió cinco inatrapables y dos carreras, sin bases por bolas ni ponches.

La primera de esas anotaciones llegó en la misma primera entrada, cuando Tyler O'Neill le conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Tiempo después, en el segundo, Coby Mayo puso en ventaja a los oropéndolas gracias a un elevado de sacrificio. Luego de eso fue capaz de dominar a sus siguientes rivales sin muchos inconvenientes.

Recordemos que Keider Montero tuvo su primera apertura en los entrenamientos primaverales hace cinco días. Allí actuó por espacio de dos capítulos en los que toleró tres rayitas. Ahora su mente está puesta sobre el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde espera ser de gran ayuda para el combinado venezolano.