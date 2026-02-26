MLB: Juan Soto podría superar a Albert Pujols en este apartado histórico

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol profesional, las cifras no mienten, pero sí cuentan historias épicas. Y la que podría escribir Juan Soto la próxima temporada 2026 promete ser especial. La estrella de los Mets de Nueva York está a las puertas de meterse en una conversación reservada para leyendas: la de los jugadores con más jonrones antes de cumplir 28 años en las Grandes Ligas.

Actualmente, ese listado reúne nombres que marcaron época en este deporte. Encabeza la clasificación Alex Rodríguez con 322 cuadrangulares, seguido por Jimmie Foxx (302), Eddie Mathews (299) y Ken Griffey Jr. (294) y Albert Pujols (282), respectivamente.

Juan Soto - Albert Pujols

Soto aparece en el puesto 16 con 244 vuelacercas, a solo 38 de igualar la cifra de Pujols y, tomando en cuenta las cifras en zafras pasadas del jardinero del conjunto metropolitano, todo parece indicar que lo podrá alcanzar al terminar la ronda regular.

Además, el pelotero de 765 millones de dólares ya ha demostrado una combinación poco común de disciplina en el plato, poder y consistencia. No se trata únicamente de fuerza bruta; su selección de lanzamientos y su capacidad para castigar errores lo convierten en uno de los bateadores más completos de su generación.

Superar los 282 jonrones antes de los 28 años significa más que escalar posiciones en una tabla histórica. Implicaría colocarse a la altura de figuras que definieron épocas enteras del béisbol.

Finalmente, todo indica que Juan Soto se perfila como el próximo nombre capaz de alterar el orden histórico de poder y de encaminar una carrera que tenga todos los pergaminos para culminar en el Salón de la Fama en el mejor béisbol del mundo.