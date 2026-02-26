WBC

Clásico Mundial de Beisbol: Todo lo que debes saber, en un solo lugar

El Clásico Mundial de Beisbol arranca el 5 de marzo y en este suplemento encontrarás toda la información

Por

Meridiano

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 03:49 pm
Clásico Mundial de Beisbol: Todo lo que debes saber, en un solo lugar
Venezuela lista para el Clásico Mundial de Beisbol / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

El próximo martes 3 de marzo, el diario impreso Meridiano ofrecerá a sus lectores un suplemento especial dedicado al Clásico Mundial de Beisbol 2026, el evento internacional de pelota más importante del planeta.

¿Qué incluye el suplemento de Meridiano?

Este suplemento incluirá calendario completo, estadísticas, datos destacados, sedes, grupos y mucho más para que los fanáticos estén completamente preparados para vivir la fiesta del beisbol. ¡Se trata de una guía imprescindible para los aficionados!

  • Calendario oficial de partidos: Fechas, horarios y enfrentamientos de todos los grupos y rondas.
  • Estadísticas y datos históricos: Equipos favoritos, rendimiento de estrellas y cifras que marcarán el torneo.
  • Análisis de grupos y favoritos: Desde el Grupo A hasta el Grupo D, con comentarios sobre las selecciones más poderosas.
  • Sedes y logística: Información detallada sobre los estadios que albergarán el evento.
  • Datos destacados de peloteros: Figuras clave a seguir de cada selección.

Grupos del torneo

El Clásico Mundial 2026 estará conformado por cuatro grupos, cada uno con cinco selecciones nacionales disputándose la clasificación:

Grupo A (San Juan, PR): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia.

Grupo B (Houston, USA): Estados Unidos, México, Japón, Corea, República Checa.

Grupo C (Tokio, Japón): Japón, Australia, Corea, República Checa, China Taipéi.

Grupo D (Miami, USA): Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026, en su sexta edición, se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026. Ya lo sabes, este martes 3 de marzo, reclama junto al diario Meridiano, el suplemento especial del Clásico Mundial de Beisbol.

Jueves 26 de Febrero de 2026
