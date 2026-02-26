La Rinconada se paraliza: El "dato más corrido" de la semana salta a la pista este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Con las tribunas listas para recibir a la afición hípica, La Rinconada presenta una jornada imperdible este domingo 1ro de marzo. La décima reunión de la temporada 2026 se perfila como un reto estratégico con 12 llamados a la pista, por lo que no habrá pruebas selectivas de Grado.

La undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros y participa 10 competidores.

Uno de los inscritos es el tordillo Don Mario (número 2), con el jinete Jhonathan Aray en el sillín y presentado por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Haras Alegría.

Este ejemplar reaparece luego de un corto paro de 35 días por lo que vendrá con mucha expectativa y con mucha fe para buscar su primer triunfo en este meeting.

En su última, Don Mario llegó séptimo a 7 cuerpos del ganador Good Boy, disputado el pasado domingo 25 de enero en el óvalo caraqueño. Tras culminar, el jinete Robert Capriles informó ante la Junta de Comisarios del INH que su conducido Don Mario tuvo una mala partida.

El pupilo de Uzcátegui estuvo en la pista el miércoles 25 de febrero, solo pique, en silla, cargó adentro en la partida, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Este ejemplar se ha consolidado como el "dato más corrido" de la jornada, una etiqueta que no lleva por casualidad, sino respaldada por una condición física que raya en la perfección.

Asimismo, con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, Don Mario no figura como favorito, pero sí es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.

Toda la expectativa está volcada sobre él, y el consenso es claro: Es el caballo a batir en la arena de La Rinconada.