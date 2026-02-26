Alicia Machado se va en contra de participante de "La Casa de los Famosos 6"

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1996 y actriz venezolana, Alicia Machado, sacó su filosa lengua para arremeter en contra de Oriana Marzoli, participante de “La Casa de los Famosos 6”. La criolla aseveró que la chica reality no tiene ningún talento para estar en el programa.

Machado que fue la primera ganadora del reality de Telemundo, realizó las declaraciones tras los conflictos que ha presentado Marzoli, con la Miss Universo Lupita Jones y Laura Zapata, quienes son de sus favoritas a ganar.

Palabras de Alicia

La Machado aseveró que Oriana no tiene ningún talento, una voz demasiado chillona y que no la apoyará solo por ser venezolana.

“Laura es mi amiga hace más de 25 años, no hay manera que yo apoye a esa mujer, no me interesa. No sé quién es, tiene una pinta de bichit* de lo último. No tiene ningún talento, ella no es venezolana, habla como actriz de contenido para adulto español”, comentó en un video.

En este sentido, indicó que si Marzoli llegó a América para hacer carrera, debería actuar con más cautela y humildad.

“Ella solo grita y chilla. Quiere venir a Estados Unidos hacer una estrella, cuál estrella no canta, baila, actúa, no lo hace”, mencionó.

Oriana Marzoli es venezolana

La joven nació el 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela, posee ciudadanía italiana debido a su ascendencia familiar y ha vivido casi toda su vida en la madre tierra España.

Se hizo conocida por primera vez a mediados de la década de 2010 con su participación en realities y programas de entretenimiento en España, lo que le abrió paso a una carrera sólida en televisión.

En sus primeros días en el reality que busca ganar, llamó la atención por cantar el famoso himno de Miss Venezuela.