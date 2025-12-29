Alicia Machado habla sin filtros sobre el misterioso padre de su hija Dinorah

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana que conquistó el mundo como Miss Universo en 1996, Alicia Machado, vuelve a dar de qué hablar, esta vez con palabras sinceras, sin filtros, sobre uno de los temas más comentado de su vida.

Aunque la venezolana siempre está en el ojo del huracán por su controversial manera de pensar, en esta ocasión, el tema apunta a su relación con el padre de su hija Dinorah y cómo conviven ahora como familia moderna y sin drama público.

Alicia Machado revela su relación actual

En una entrevista reciente con Carlos Mesber para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Alicia fue directa sobre la naturaleza de su vínculo con el padre de su hija, un tema que había mantenido con discreción por años.

La también actriz afirmó que “jamás hemos tenido él y yo un problema de ningún tipo con respecto a la niña”, poniendo fin a especulaciones de enemistad o pleitos públicos entre ambos.

Lo más jugoso de sus declaraciones fue cómo describió la relación con absoluta naturalidad, indicando que se llevan bien, se respetan y nunca han disputado por la crianza de Dinorah.

La privacidad de su familia

Alicia Machado no solo defendió su postura sobre mantener la privacidad de Dinorah y la identidad de su padre, sino que también compartió detalles que muchos no esperaban.

“Yo al papá de mi hija fuimos buenos amigos, lo quise mucho, me protegió mucho, me dio grandes consejos, me dio una hija espectacular”, remarcó con cariño, dejando en claro que lo que hubo entre ellos fue significativo, aunque no necesariamente destinado a durar para siempre.

La actriz también sembró una reflexión potente sobre el derecho a la privacidad y la responsabilidad mediática y recalcó que no es obligación de nadie “aclararles a la gente dudas de algo que pasó hace 17 años”.

Vale recordar que, durante años se ha especulado sobre la figura del padre de la jovencita. Inclusive en el pasado, han vinculado a la exreina de belleza con nombres controvertidos como el del narcotraficante apodado ‘El Indio’ lo cual ella ha negado.