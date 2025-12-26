Alicia Machado lanza dardo a Maite Delgado en medio de la polémica del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

En pleno auge de críticas y debates sobre lo ocurrido durante la final del Miss Venezuela 2025, la exMiss Universo Alicia Machado encendió aún más la polémica con un comentario que revolucionó las redes sociales y medios de farándula.

Sin pelos en la lengua señaló a Maite Delgado, conductora histórica del certamen, por lo que considera una actitud “hipócrita” y deficiente en el manejo del momento protagonizado por Stephany Abasali.

Con su estilo frontal y sin filtros, Machado metió presión en un momento en que la organización enfrenta fuertes cuestionamientos por el desplante a la exreina de belleza.

El ataque directo de Alicia Machado a Maite Delgado

La polémica empezó a desatarse tras la cobertura del Miss Venezuela 2025, cuando Stephany Abasali, quien compitió con gran entusiasmo y representó a Venezuela posteriormente en los escenarios internacionales, no fue autorizada a dar un discurso de despedida tras entregar la corona a su sucesora.

Ante ese hecho, Machado no se contuvo y, desde sus redes sociales, salió al frente con una crítica bastante dura hacia Maite Delgado y otros miembros de la organización.

“El romanticismo de la hipocresía”, remató Machado, cuestionando que Delgado “pudo haber intervenido” para que Abasali tuviera la oportunidad de expresarse ante el público durante la gala, pero optó por no hacerlo.

Para la exreina, ese gesto habría sido un acto de respeto hacia la trayectoria de Stephany y hacia el público venezolano que esperaba ese momento.

La venezolana no se quedó ahí y aseguró que quienes hoy “dirigen las riendas del Miss Venezuela” estarían dominados por “un enjambre de envidia”, y arremetió con dureza contra figuras dentro de la industria, cuestionando incluso sus capacidades para preparar a futuras representantes.

La polémica de Stephany Abasali que desató todo

El foco mediático volvió a encenderse cuando Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024 y coronada posteriormente Miss Universe Americas 2025, reveló que no le permitieron ofrecer unas palabras de despedida durante la gala final del certamen.

Abasali relató que, aunque estaba pautado que hablara, al final fue ignorada por la producción y no recibió el micrófono, un momento que ella calificó de “muy doloroso” y de falta de respeto por parte de la organización.

Ante la ola de críticas recibidas, Maite Delgado salió a dar su versión de los hechos. A través de sus redes sociales, la presentadora defendió su papel en el evento y explicó que no tiene control sobre quién recibe micrófono o no, ya que eso depende directamente de la producción y del guion del espectáculo.

Delgado apuntó que habría sido un malentendido lo que impidió a Abasali expresar sus últimas palabras como reina y aclaró que ni ella ni su copresentador, José Andrés Padrón, deciden esos detalles en vivo.