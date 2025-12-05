Stephany Abasali reacciona a su “apática” despedida del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

A solo 4 días de su llegada a Venezuela luego de haber brillado en el Miss Universo 2025, Stephany Abasali entregó su corona de Miss Venezuela y fue nada más y nada menos que a la favorita del público, Clara Vegas Goetz.

Como es de costumbre, cada reina saliente obtiene un espacio en el certamen para realizar su última pasarela, un momento que año a año ha sido muy emotivo. Sin embargo, la Reina de las Américas Continental 2025, no tuvo la misma suerte.

¿Fue fría la despedida de Stephany Abasali?

Para despedirse de sus seguidores y del certamen nacional, la criolla lució espectacular mientras modelaba en el escenario al ritmo del tema “Es Venezuela”, de la cantante venezolana Manira.

No obstante, no tuvo la oportunidad de vivir un momento más íntimo, una cálida despedida junto a los animadores o al menos las candidatas como ha ocurrido en ediciones anteriores. A esto se le suma, que no pudo desfilar con su corona y su banda de Miss Venezuela 2024.

La ausencia de estos detalles y el silencio de Stephany, que no pudo expresar sus palabras de agradecimiento y ofrecerle al país su último discurso como reina de belleza, abrieron un debate en redes sociales sobre lo que hay detrás de este “frío adiós”.

Stephany reacciona

Minutos después del final de la gala, la que fue representante del estado Anzoátegui en el 2024, felicitó a su sucesora y colgó en sus historias de Instagram una imagen del momento en el que la coronó.

Pero, lo que realmente llamó la atención es que reposteó una imagen en la que criticaban todo lo que sucedió en el escenario, un claro reflejo de su disgusto por no haber tenido un acto como otras Miss Venezuela.

“Ni un ramo de flores. Una reina que dio cuerpo y alma en todo su reinado. Ni una música emotiva le pusieron, ni una última pasarela con su corona y banda. Ni unas palabras de despedida. ¿Qué les pasa?”, se lee en el comentario.

Poco después, la estudiante de Economía eliminó la historia, pero, por minutos varios fans expresaron su tristeza y molestia por no haber visto un show diferente al que todo el público presenció la noche del 4 de diciembre de 2025.