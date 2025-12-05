Yoelbis González: "El objetivo es ganar" este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Yoelbis González, fue uno de los profesionales destacados en la reunión pasada con un par de victorias que le permiten ubicarse en el quinto lugar de la tabla del último meeting de la temporada empatado con su colega José Alejandro Rivero.

En esta nueva reunión de carreras el jinete tiene un total de cinco compromisos a realizar en el óvalo de Coche y luego de realizar unos ajustes finales con varios ejemplares, el profesional en su tiempo de descanso conversó con el equipo de Meridiano Web y fue muy claro y preciso con su información dirigida lógicamente a la fanaticada hípica.

La primera monta en con el caballo King Julien, en la pareja primera carrera de la tarde en recorrido de 1.300 metros.

- Hay que tachar la presentación anterior del ejemplar. El entrenador me informó que los detalles que afectaron su rendimiento fueron corregidos. Dado que está inscrito, confiamos en que correrá bien y estará decidiendo la prueba con un poco de fe.

Luego en la carrera de potrancas en 1.100 metros, repites la monta de la castaña Roma.

- El debut de esta yegua no fue satisfactorio; de hecho, esperábamos un mejor rendimiento. Sin embargo, debemos considerar que era su primera carrera como dosañera. Para esta ocasión, está mucho más puesta (o más preparada) y esperamos realizar una muy buena carrera.

En la cuarta carrera de la tarde son los potros los que van en recorrido de 1.100 metros y tu repites la monta del ejemplar Doctor Rodilla.

- El rendimiento que mostró el caballo en su última salida fue notable. Si logra replicar la estrategia y el desempeño de esa carrera, las probabilidades de obtener el triunfo son muy altas.

Para el 5y6 nacional, luego de 84 días sin correr serás el encargado de guiar al ejemplar Scouting Chief.

- Llevamos tiempo buscando el triunfo para este caballo. Agradezco la confianza que me brinda su entrenador, en quien creo mucho y sé que lo tendrá al cien por ciento para la carrera. Nuestro objetivo es claro: conseguir la victoria, que es lo que siempre buscamos con todos mis ejemplares.

Para cerrar, hablemos de la yegua Tianshan, a la que ya conoce bien, pues viene de montarla y ganarla. ¿Cuáles son las expectativas para esta carrera?

- He montado este ejemplar consecutivamente, y viene de ganar su última carrera. Aunque sube de lote para este domingo, la tenemos conceptuada para enfrentar rivales de mayor calidad. Su condición física es excelente, y tenemos una gran fe en que tendrá una buena actuación y, posiblemente, decida la carrera.

Gracias por la oportunidad de la entrevista y de dirigirme al público, aquí mis compromisos y mucha suerte a la afición.