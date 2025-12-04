Un bárbaro: Irad Ortiz Jr consiguió "grand slam" en el Championship Meet 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Definitivamente, el jinete boricua Irad Ortiz Jr., es una verdadera máquina para ganar carreras y se demostró este jueves 4 de diciembre en el Hipódromo de Gulfstream Park, donde logró un total de cuatro competencias en el marco del Championship Meet, que comenzó el pasado 27 de noviembre.

Irad Ortiz Jr Grand Slam Championship Meet Gulfstream Park

Ortiz comenzó la tarde con el triunfo en la cuarta carrera sobre Ripton’s Music (número 4), bajo el entrenamiento de Rohan Crichton, en un Maiden Claiming de $26.500, la cual dejó tiempo de 1:10’’28 para 1.200 metros en arena y abonó $3,40 a ganador, $2,40 a placé y $2,20 a show.

Luego en la quinta, le tocó conducir a Double Neat (número 2) para el trainer Nicholas Tomlinson, en un Claiming de $31.000 y dejó crono de 1:34’’04 para la milla sobre grana, por lo que arrojó en taquilla $8,60 a ganador, $4,80 a placé y $3,20 por show.

Su siguiente triunfo fue en la octava competencia por intermedio del potro dosañero Itza Lock (número 1), preparado por el venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo, con un dividendo de $2,60 a ganador, $2,10 a placé y $2,10 a show. Esta prueba se corrió por un Starter Optional Claiming de $42.000, para dejar el tiempo en 1:04’’18 en distancia 5 1/2 furlones (1.100 metros).

El “Grand Slam” llegó por intermedio de la dosañera Pulstar (número 8), en la novena carrera, pues se corrió un Allowance Optional Claiming de $57.000, mientras que el crono se detuvo en 56’’01 para la distancia de 5 furlones (1.000 metros) y presentada por Wesley Ward, para los colores de Lael Stables.

Resultados Championship Meet: Irad Ortiz Jr.

Con estas victorias el estelar jinete logra sus primeras cuatro laureles y se encuentra igualado con su compatriota Edgard Zayas en la estadística del presente meeting.

A su vez Ortiz suma 332 victorias en este año y alcanza 4.403 victorias de por vida en los hipódromos norteamericanos.

Para mañana tendrá un total de siete compromisos en el óvalo de Florida.