1.200 metros clave: El ajuste veloz que posiciona a esta yegua como principal rival de la línea nacional

Un total de 12 competencias sin pruebas selectivas ni de grado son parte de la programación de la cuadragésima séptima reunión, a realizarse este domingo 07 de diciembre en el hipódromo La Rinconada en la continuación del tercer meeting que está próximo a llegar a su fin.

Precisamente, a la altura de la novena carrera, tercera válida, en distancia de 1.200 metros. Hay una nómina oficial de 12 yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera.

Datos hípicos: La Rinconada Reaparece Sorpresa

La yegua Alana (número 8) es una alazana que ahora será presentada por Ismael Martínez y guiada por Félix Velásquez. Regresa a la pista luego de 189 días de inactividad.

Su campaña es corta, con apenas un triunfo en seis actuaciones, lo que sugiere problemas físicos previos. Sin embargo, sus trabajos recientes indican que estas molestias han sido solventadas, dejándola lista para la reaparición.

Ajuste para Ganar: La Rinconada Carreras Reunión 47

(Aparato) = 24,2 37,4 51,2 (800MTS) (ES) 67,3/ salió al tiro, veloz y muy bien al final con remate de 13,3 con el mismo Félix Velázquez, De acuerdo a la hoja de ajustes de ayer miércoles 26 de marzo de 2025, publicada en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos y emanada de la División de Tomatiempos de esa institución.

Favoritas de la carrera: