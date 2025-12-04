Referente de la Vinotinto tendría su futuro en el aire a partir de 2026

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de un referente reciente de la Vinotinto estaría en el aire si se confirma las noticias que han surgido sobre su carrera. Se trata de Miguel Navarro, hoy compitiendo en Argentina y que no tendría asegurada su continuidad en el club.

La información la adelantó el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), por donde suele seguir el mercado de fichajes en el que estén involucrados criollos.

Según sus datos la decisión estaría tomada para el que lateral vinotinto no continúe en la institución argentina para el próximo año 2026, aunque no se adelantó sus posibles destinos de concretarse este camino.

"El lateral izquierdo Miguel Navarro no seguirá en Talleres de Córdoba para el próximo año. Ya se trabaja para conseguirle un nuevo destino", escribió Mario Sánchez.

El rendimiento del lateral de la Vinotinto en Talleres

El defensor se había afianzado en el cuadro albiazul durante todo el 2025, una regularidad que le sirvió para ser llamado constantemente por la selección nacional bajo el ciclo del argentino Fernando 'Bocha' Batista.

Desde su inclusión con Talleres en 2024 el venezolano ha visto acción en un total de 68 compromisos, dejando en ese recorrido 5.322' minutos disputados y la suma de cinco asistencias, así como un gol a su cuenta.

No obstante, en el apartado de las tarjetas, el criollo ha recibido un total de 15 amarillas, tres expulsiones por doble cartulina y dos rojas directas.

Finalmente, habrá que estar atento a si esta incertidumbre con su futuro le juega una mala pasada con la Vinotinto, a la que no asistió en las dos últimas fechas FIFA bajo la gestión de los técnicos interinos Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta.