Bad Bunny se consagró como el artista más escuchado de Spotify

La música latina continua su dominio en las principales listas musicales, y uno de los grandes artistas que ha impulsado el movimiento en todo el mundo es Bad Bunny, quien ha extendido su dominio como el artista más escuchado en Spotify este 2025.

Por segundo año consecutivo y el cuarto en su carrera, el puertorriqueño se consagra como el número uno en la plataforma con 19.800 millones de reproducciones, según el listado de Spotify Wrapped 2025.

Bad Bunny destronó a Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish y Kendrick Lamar, quienes les siguieron como los cantantes favoritos del público.

Su álbum ‘Debí tirar más fotos’ fue uno de los grandes motores para alcanzar el resultado en Spotify, además, ocupó No. 1 en la lista Billboard 200 de todos los géneros en enero y en el Global Top Album de 2025.

Este 2025, el artista cosechó grandes éxitos no solo su producción discográfica, sino también con su residencia en Puerto Rico y la gira que emprenderá en el mundo.

Los latinos en el Spotify Wrapped 2025

Top global de artistas latinos

1. Bad Bunny

2. Fuerza Regida

3. Rauw Alejandro

4. Peso Pluma

5. Karol G

Top global de canciones latinas

1. “DTMF” por Bad Bunny

2. “Baile inolvidable” por Bad Bunny

3. “La plena: W Sound 05” por W Sound, Béele, Ovy On The Drums

4. “Nuevayol” por Bad Bunny

5. “EoO” por Bad Bunny

Top global de álbumes latinos

1. “Debí tirar más fotos” por Bad Bunny

2. “Un verano sin ti” por Bad Bunny

3. “Mi vida mi muerte” por Neton Vega

4. “Borondo” por Béele

5. “Incómodo” por Tito Double P

Top de álbumes latinos en Estados Unidos