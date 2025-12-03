La peor estadística en la historia de la NBA se está dando este año

Suscríbete a nuestros canales

En una liga donde el tiro libre es visto como el fundamento más básico, el pívot de los New York Knicks, Mitchell Robinson, está protagonizando una de las peores rachas ofensivas que se recuerden en la NBA. Un dato estadístico ha puesto la lupa sobre su rendimiento actual en la línea de castigo, revelando una cifra que desafía la lógica del baloncesto profesional.

Robinson se ha convertido en un defensor y reboteador de élite, pero su tiro libre es actualmente un agujero negro estadístico.

La brecha histórica: 17.6% frente al 33.6%

Según datos recientes, el porcentaje de acierto de Mitchell Robinson desde la línea de tiros libres en lo que va de temporada se sitúa en un increíble 17.6%.

Esta cifra no solo es alarmante, sino que la coloca en una zona históricamente inexplorada. El peor porcentaje de tiros libres en una sola temporada en la historia de la NBA (para un jugador con suficientes intentos para calificar) fue establecido por el legendario defensor Ben Wallace en el año 2001, con un 33.6%.

La actual estadística de Robinson es casi la mitad del récord negativo de Wallace, una brecha que ilustra la magnitud del problema. Es tan notorio que, en ocasiones, el público del Madison Square Garden ha estallado en vítores cuando el pívot logra, por fin, convertir un tiro libre, subrayando el drama que vive cada vez que es enviado a la línea.

La paradoja de un defensor de élite

A pesar de esta debilidad crítica (que lo convierte en un objetivo constante de la estrategia “Hack-a-Robinson” en los minutos finales), Robinson sigue siendo una pieza fundamental para los Knicks.

El valor de Robinson reside en lo que no aparece en la estadística de tiros libres: es uno de los mejores reboteadores ofensivos y protectores de aro de la liga. Su impacto defensivo y su capacidad para generar segundas oportunidades son tan vitales para el esquema de Tom Thibodeau que su presencia en la cancha, incluso con este lastre ofensivo, sigue siendo indispensable para el éxito del equipo.