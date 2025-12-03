Estos son los lanzadores pautados para el resto de la semana 8 de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La octava semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional será, sin duda alguna, una sumamente importante para el futuro de las ocho organizaciones que batallan por un cupo en el Round Robin. La jornada inició este martes 2 de diciembre, con cuatro duelos emocionantes, que desde temprano generaron emociones y apretaron todavía más la tabla de posiciones.

Eso sí, sigue quedando claro que, en una liga de batazos, el equipo que se mantenga más hermético en lo que al pitcheo se refiere será el que más probabilidades de éxito tenga. Por eso, ante una semana de tanto peso, casi todos han definido ya sus rotaciones para los complicados duelos que se avecinan.

Rotaciones para la 8va semana de la LVBP:

Águilas del Zulia:

Miércoles: Patrick Wicklander vs Bravos

Jueves: sin anunciar vs Tiburones

Viernes: sin anunciar vs Tigres (doble juego)

Sábado: sin anunciar vs Tigres

Domingo: sin anunciar vs Cardenales

Bravos de Margarita:

Miércoles: Jorge García vs Águilas

Jueves: Abdiel Saldaña vs Cardenales

Viernes: Félix Doubront vs Cardenales

Sábado: Melvi Acosta vs Leones

Domingo: Osmer Morales vs Leones

Cardenales de Lara:

Miércoles: Keyvius Sampson vs Tiburones

Jueves: Máximo Castillo vs Bravos

Viernes: Robert Colina vs Bravos

Sábado: Adrián Almeida vs Tiburones

Domingo: Cleiverth Pérez vs Águilas

Caribes de Anzoátegui:

Miércoles: Carlos Marcano vs Magallanes

Jueves: Eduardo Salazar vs Leones

Viernes: Luis Reyes vs Tiburones

Sábado: José Ramón Rodríguez vs Magallanes

Domingo: Harol González vs Magallanes

Leones del Caracas:

Miércoles: Erick Leal vs Tigres

Jueves: Mikell Manzano vs Caribes

Viernes: José Marcos Torres vs Magallanes

Sábado: Jesús Vargas vs Bravos

Domingo: Wilmer Font vs Bravos

Navegantes del Magallanes:

Miércoles: José Suárez vs Caribes

Jueves: Bryan Mata vs Tigres

Viernes: Junior Guerra vs Leones

Sábado: Yohander Méndez vs Caribes

Domingo: Ricardo Sánchez vs Caribes

Tiburones de La Guaira:

Miércoles: Luis Arejula vs Cardenales

Jueves: Eric Pardinho vs Águilas

Viernes: William Cuevas vs Caribes

Sábado: Ángel Macuare (por confirmar) vs Cardenales

Domingo: Zac Grotz vs Tigres

Tigres de Aragua: