Estos son los lanzadores pautados para el resto de la semana 8 de la LVBP

El mes de diciembre inicia con una semana que promete ser emocionante y sumamente importante

Por

Josué Porras Estebanot
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 12:53 pm
Estos son los lanzadores pautados para el resto de la semana 8 de la LVBP
Bryan Mata ha sido uno de los brazos más interesantes de la temporada / Foto: Elio J. Miranda
La octava semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional será, sin duda alguna, una sumamente importante para el futuro de las ocho organizaciones que batallan por un cupo en el Round Robin. La jornada inició este martes 2 de diciembre, con cuatro duelos emocionantes, que desde temprano generaron emociones y apretaron todavía más la tabla de posiciones.

Eso sí, sigue quedando claro que, en una liga de batazos, el equipo que se mantenga más hermético en lo que al pitcheo se refiere será el que más probabilidades de éxito tenga. Por eso, ante una semana de tanto peso, casi todos han definido ya sus rotaciones para los complicados duelos que se avecinan.

Rotaciones para la 8va semana de la LVBP:

Águilas del Zulia:

  • Miércoles: Patrick Wicklander vs Bravos
  • Jueves: sin anunciar vs Tiburones
  • Viernes: sin anunciar vs Tigres (doble juego)
  • Sábado: sin anunciar vs Tigres
  • Domingo: sin anunciar vs Cardenales

Bravos de Margarita:

  • Miércoles: Jorge García vs Águilas
  • Jueves: Abdiel Saldaña vs Cardenales
  • Viernes: Félix Doubront vs Cardenales
  • Sábado: Melvi Acosta vs Leones
  • Domingo: Osmer Morales vs Leones

Cardenales de Lara:

  • Miércoles: Keyvius Sampson vs Tiburones
  • Jueves: Máximo Castillo vs Bravos
  • Viernes: Robert Colina vs Bravos
  • Sábado: Adrián Almeida vs Tiburones
  • Domingo: Cleiverth Pérez vs Águilas

Caribes de Anzoátegui:

  • Miércoles: Carlos Marcano vs Magallanes
  • Jueves: Eduardo Salazar vs Leones
  • Viernes: Luis Reyes vs Tiburones
  • Sábado: José Ramón Rodríguez vs Magallanes
  • Domingo: Harol González vs Magallanes

Leones del Caracas:

  • Miércoles: Erick Leal vs Tigres
  • Jueves: Mikell Manzano vs Caribes
  • Viernes: José Marcos Torres vs Magallanes
  • Sábado: Jesús Vargas vs Bravos
  • Domingo: Wilmer Font vs Bravos

Navegantes del Magallanes:

  • Miércoles: José Suárez vs Caribes
  • Jueves: Bryan Mata vs Tigres
  • Viernes: Junior Guerra vs Leones
  • Sábado: Yohander Méndez vs Caribes
  • Domingo: Ricardo Sánchez vs Caribes

Tiburones de La Guaira:

  • Miércoles: Luis Arejula vs Cardenales
  • Jueves: Eric Pardinho vs Águilas
  • Viernes: William Cuevas vs Caribes
  • Sábado: Ángel Macuare (por confirmar) vs Cardenales
  • Domingo: Zac Grotz vs Tigres

Tigres de Aragua:

  • Miércoles: Christian Mejías vs Leones
  • Jueves: Julio Pinto vs Magallanes
  • Viernes: Nick Struck y José Enrique Martínez vs Águilas (doble juego)
  • Sábado: Solomon Bates vs Águilas
  • Domingo: Nate Antone vs Tiburones

Beisbol