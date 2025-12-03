Farándula

Jimena Araya "Rosita" es sancionada por Estados Unidos ¡Escándalo!

La guapa artista está siendo vinculada en colaborar con una organización criminal 

Elvis González
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 01:10 pm
Jimena Araya "Rosita" es sancionada por Estados Unidos ¡Escándalo!
Jimena Araya / Cortesía
El nombre de la actriz y modelo venezolana Jimena Araya es foco de comentarios en los medios y redes sociales, luego de ser sancionada por el gobierno de Estados Unidos. La artista conocida por su papel de “Rosita”, está siendo vinculada con una banda transnacional. 

Rosita en la lista

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dio a conocer la mañana de este miércoles 3 de diciembre, una lista, en la que afirman que el motivo de la sanción para Araya, es una supuesta vinculación una banda transnacional que se ha expandido a otras naciones como Chile, Perú y Estados Unidos.

En este sentido, el organismo de control financiero, asegura que la modelo, que acumula 3,5 millones de seguidores en Instagram, es parte de una red para el lavado de dinero, junto a la organización criminal.

Los reportes aseveran que la también DJ, sostiene una relación con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como 'Niño Guerrero', quien sería el cabecilla principal de la organización.

"En 2012, 'Rosita' supuestamente ayudó a 'Niño Guerrero' a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela", dice en el texto de la lista.

Jimena que esta el momento no se ha pronunciado por la sanción, participó en importantes programas de televisión como “Cásate y verás" y “A qué te ríes”, que le dieron gran popularidad en el país.

Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Farándula