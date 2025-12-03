LVBP: Wilmer Font revive la esperanza de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas comenzaron la octava semana del campeonato en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con una necesaria victoria ante los Tiburones de La Guaira el pasado martes 2 de diciembre en el Estadio Universitario de Caracas. Pero una de las noticias más positivas de este triunfo ante uno de sus máximos rivales fue la actuación que otorgó el lanzador Wilmer Font.

El derecho 35 años dominó a placer a los bateadores del conjunto guairista para concretar, en cuanto a números se refiere, su mejor actuación en su trayectoria dentro de la pelota criolla. Este trabajo monticular del abridor capitalino no es casualidad, ya que es su segunda apertura de calidad consecutiva.

En este duelo entre los “Rivales moderos”, el serpentinero trabajó por espacio de seis entradas, con solo cuatro hits permitidos, un boleto, cuatro ponches y sin permitir ni una sola carrera. Estos registros no son muy comunes de ver en este circuito que, si bien es cierto que tiene lanzadores de calidad, se inclina constantemente por ser una liga de bateadores.

Wilmer Font le da vida a Leones del Caracas

Esta presentación es más que positiva y categórica en lo personal, pero en lo colectivo es más que importante para los dirigidos por José Alguacil. Con este triunfo, no solo cortaron una racha de dos derrotas consecutivas, sino que quedan a un solo juego del quinto lugar y así aumentar sus posibilidades de clasificar de manera directa a la postemporada.

Tomando en consideración los diversos problemas que ha sufrido Leones desde el montículo, no cabe duda de que actuaciones como esta por parte de sus abridores son un síntoma de esperanza para todos sus fanáticos.

Finalmente, Wilmer Font es una de esas piezas en la rotación que Leones necesita que siga funcionando al más alto nivel para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles en cada una de sus aperturas. Sin duda, este último mes de temporada será todo un reto para ver si pueden estar en los playoffs de la prestigiosa liga criolla.