LVBP

LVBP: Leones del Caracas apunta a reforzar su pitcheo con tres brazos importados

El equipo melenudo quiere darle un giro a su negativa situación con tres posibles firmas

Por

Josué Porras Estebanot
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 11:03 am
LVBP: Leones del Caracas apunta a reforzar su pitcheo con tres brazos importados
Julio Robaina podría volver a Leones / Foto: Prensa Leones del Caracas
Suscríbete a nuestros canales

Tiempos complejos requieren medidas inmediatas, y en Leones del Caracas parece que finalmente ese mensaje ha calado. El equipo capitalino salió este lunes de dos de los miembros de su cuerpo técnico: Mike Álvarez, quien fungía como coach de pitcheo; y Hensley Meulens, quien era el coach de banca de la organización.

NOTAS RELACIONADAS

Contra todo pronóstico, los melenudos ratificaron a su manager, José Alguacil, quien ha sido uno de los principales señalados del mal momento del Caracas. Sin embargo, el primer día luego de estas decisiones drásticas salió bien, ya que Leones blanqueó a Tiburones en el Estadio Universitario de Caracas, por pizarra de 3-0.

Ahora, con el envión anímico que supone una victoria clave, Leones tiene la misión de darle armas a su nuevo coach de pitcheo, Erick Pérez, y según reporta el periodista Carlos Valmore Rodríguez, la oficina caraquista trabaja ya actualmente en las posibles contrataciones de hasta tres brazos importados, que podrían darle un giro de 180 grados a la situación.

Tres importados en carpeta para Leones

Según reporta Valmore Rodríguez, Leones del Caracas baraja en este momento la posibilidad de hacerse con los servicios de tres interesantes nombres. El primero es un viejo conocido, Julio Robaina, zurdo cubano que ya estuvo con el Caracas en la pasada zafra, en donde dejó 5.28 de efectividad y 1.76 de WHIP en 15.1 innings de labor.

Otra posible firma es la del estadounidense D.J. Johnson, un diestro de 36 años de edad, con experiencia de tres campañas en las Grandes Ligas, en donde vistió los uniformes de Colorado, Cleveland y Tampa Bay. Johnson viene de lanzar en México, con Tigres de Quintana Roo, equipo con el que dejó 4.15 de efectividad en 24 actuaciones, todas como relevista.

Finalmente, el último nombre en carpeta es el del dominicano Sammy Tavarez, relevista derecho de 27 años de edad. Este serpentinero viene de ver acción en México, en donde dejó efectividad de 6.55 en 16 juegos. Tres brazos con posibilidades serias de estar pronto a las órdenes de José Alguacil.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol