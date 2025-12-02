LVBP: Fanáticos de Leones mandan un contundente mensaje sobre la continuidad de José Alguacil

Suscríbete a nuestros canales

La conversación sobre el futuro de José Alguacil al frente de Leones del Caracas sigue dando de qué hablar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En este sentido, en Meridiano realizamos una encuesta que fue publicada ayer, en la que se invitó a los fanáticos a pronunciarse sobre la continuidad del mánager.

Al finalizar la encuesta en su totalidad, reunió un total de 177 votos, que reflejó de manera contundente el sentir de una amplia porción de la afición, especialmente caraquista, por los recientes resultados del equipo en lo que va del calendario y ven cómo su amada franquicia está en el último lugar.

De acuerdo con la participación registrada, 141 personas consideran que la organización debería prescindir de los servicios de Alguacil. Esta cifra representa una mayoría abrumadora frente al grupo que apuesta por mantenerlo en el cargo.

Los fanáticos mandan un claro mensaje sobre José Alguacil

Solo 36 votantes indicaron estar a favor de otorgarle continuidad a su proyecto, un mensaje que evidencia que el respaldo hacia el estratega atraviesa uno de sus puntos más bajos desde que asumió el mando del club y que constantemente recibe múltiples críticas por su manejo del cuerpo de relevistas.

El descontento expresado por los seguidores no surge en el vacío. En las últimas semanas, Leones del Caracas ha enfrentado una serie de resultados adversos que han comprometido sus aspiraciones de volver a conseguir un nuevo título.

Para muchos, la falta de reacción del equipo en momentos claves y la ausencia de profundidad y calidad en el pitcheo han alimentado la percepción de que un cambio de manager podría ser necesario para reconducir el rumbo de la organización más ganadora en la historia de la LVBP.

Sin embargo, la minoría que votó por dejar a Alguacil al frente del conjunto capitalino también plantea argumentos relevantes. Algunos seguidores consideran que también existen fallos alarmantes en la conformación del roster y en la falta de importados y que apuntan exclusivamente a la gerencia.

Si bien es cierto que Alguacil es el más señalado dentro del terreno, no cabe duda de que la falta de agresividad en el mercado de cambios y la ausencia de jugadores extranjeros han perjudicado gravemente el nivel colectivo del conjunto capitalino.

Finalmente, la encuesta sirve como termómetro del estado emocional de la fanaticada que ve cómo los Leones del Caracas están ingresando al último mes de temporada en el fondo de la clasificación. El debate sobre la continuidad de Alguacil seguirá vigente mientras el rendimiento del equipo no logre dar un giro significativo y esta semana es vital para sus aspiraciones para alcanzar las postemporadas.