LVBP: Maikel García se disfruta al máximo su 2025 soñado

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Maikel García dentro del beisbol profesional está apenas empezando, pero sin duda se puede decir con certeza y claridad que 2025 ha sido el mejor año de su trayectoria deportiva. El tercera base de los Reales de Kansas City despuntó en las Grandes Ligas, al tener una temporada sólida con el madero y con el guante.

El criollo venía de una zafra 2024 en la que se consolidó como titular inamovible dentro de los Reales de Kansas City, sin embargo, este año dio un verdadero salto de calidad, que lo convirtió en uno de los mejores antesalistas de todo el beisbol organizado.

Ahora, la acción sigue para Maikel García. Luego de convertirse en el primer venezolano en ganar el Guante de Oro, el oriundo de La Sabana ha regresado a Venezuela, para uniformarse con Tiburones de La Guaira. Este lunes 1 de diciembre estuvo además en el Festival del Jonrón Pepsi, en donde habló con los medios presentes sobre su gran 2025.

El inolvidable año de Maikel García

Lo hecho por Maikel García en la campaña 2025 de las Grandes Ligas fue realmente excepcional. Ofensivamente, el venezolano bateó para .286/.351/.449/.800, con 16 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas. Con el guante, salvó 13 carreras a la defensiva en la tercera base, para llevarse a casa su primer Guante de Oro.

"Creo que después del año que tuve el año pasado, 2025 ha sido un año grandioso. Creo que hasta me lo tatuaría en mi piel", dijo con emoción "El Barrendero", al hablar sobre la espectacular evolución que mostró en el mejor beisbol del mundo.

Eso sí, aunque lo hecho en la Gran Carpa es totalmente inolvidable para él, Maikel García está 100% centrado actualmente en la LVBP, en donde quiere volver a ser figura con su equipo. "Solo quiero salir al terreno con los Tiburones y dar lo mejor de mí todos los días", sentenció.