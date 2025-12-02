LVBP: Magallanes renace y se mete en la pelea gracias a estos puntos clave

Suscríbete a nuestros canales

La séptima semana de la temporada 2025/26 podría ser recordada en un futuro como la semana del resurgir de los Navegantes del Magallanes. Con un pitcheo que sigue intratable, y una ofensiva que finalmente respondió y produjo al nivel que se espera, los dirigidos por Yadier Molina tuvieron un andar perfecto.

El equipo filibustero disputó seis compromisos, y a punta de buen beisbol, logró sumar precisamente seis triunfos, para finalmente darle una alegría a la fanaticada magallanera y salir del último lugar, en donde han estado durante la mayor parte de la campaña.

Sin duda, Magallanes ha surcado por aguas realmente turbulentas durante esta campaña, y para lograr esta racha positiva tuvieron que juntarse distintos factores, que finalmente generaron que los carabobeños pudieran salir del sotano para meterse de lleno en la pelea por un cupo en el Round Robin.

Las claves del resurgir magallanero

Y es que, en efecto, son varios los puntos importantes que tuvieron que juntarse para que Magallanes lograra salir del bache gigantesco en el que estaban y finalmente hilvanar una racha positiva.

El despertar de bates importantes

Magallanes ha contado con varios bateadores sumamente consistentes a lo largo de la zafra. Uno de ellos es Tucupita Marcano, quien batea para .333/.444/.477/.921; otro es Ángel Reyes, quien a pesar de sus problemas con gente en base, se las ha arreglado para registrar una línea sólida de .278/.342/.511/.853.

Sin embargo, para este buen momento, fue necesario que otros toleteros encontraran su mejor versión. Rougned Odor, por ejemplo, vivió la mejor semana de su campaña, al batear para .400, con un OPS de 1.263, además de tres vuelacercas y la sensacional cifra de 12 carreras impulsadas.

Eliézer Alfonzo Jr. es otro toletero que finalmente ha despertado. Para el lunes 24 de noviembre, bateaba para .239; hoy, su promedio ya es de .301, luego de tener durante la semana seis juegos multihits consecutivos, seguidilla en la que sonó par de estacazos y remolcó hasta cinco anotaciones.

Todo esto llega además luego de la salida de Ender Chávez, quien fungía como coach de bateo del equipo, y la llegada al rol de Kleininger Terán. ¿Casualidad o causalidad? Solo el tiempo lo dirá.

El pitcheo sigue intratable

Keyshawn Askew / Foto: David Urdaneta

La gran carta que ha mantenido al Magallanes con esperanzas de batallar durante esta temporada ha sido el pitcheo. El cuerpo de lanzadores de "La Nave", de la mano del coach Darwin Marrero, ha estado realmente sensacional y hermético, con actuaciones impresionantes que muchas veces no han sido respaldadas por los bates.

Después de 38 juegos disputados, el pitcheo de los Navegantes sigue siendo el mejor de la LVBP, al mostrar una efectividad magnífica de 3.94. Los turcos son el único equipo cuya efectividad colectiva se mantiene por debajo de los 4.00 puntos, y además, le sacan una ventaja de 0.56 puntos de ERA al segundo mejor pitcheo, que es el de los Tigres de Aragua.

Además, es preciso destacar los nombres de Ricardo Sánchez y Bryan Mata, quienes se encuentran a niveles estelares. Sánchez actuó el miércoles 26 ante Lara, y lanzó seis entradas completas de seis hits, dos carreras y siete ponches. Por su parte, Mata se midió a las Águilas el viernes 28, y tuvo cinco entradas magníficas en las que solo recibió cinco inatrapables, sin permitir anotaciones.

Yadier Molina

La llegada de Yadier Molina despertó dudas en mucha gente. El mandamás boricua ya había vivido su primera experiencia como manager en la campaña 2022/23, al frente de "La Nave". Si bien dicha temporada no fue mala para su equipo, sí fueron cuestionadas algunas de sus decisiones, principalmente por ser un dirigente novato.

Pero mucho ha llovido desde entonces. "El Marciano" cuenta ya con las experiencias de haber dirigido a Criollos de Caguas en Puerto Rico; a Águilas Cibaeñas en Dominicana; e incluso a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2023. Esta sólida experiencia lo ha ayudado a crecer, y definitivamente se ha notado.

Desde la llegada de Yadier Molina al equipo, Magallanes ha disputado 15 compromisos, y ha dejado récord de 10 triunfos y solo cinco caídas, lo que sin duda marca una tendencia positiva por la que se le debe dar crédito al dirigente boricua.