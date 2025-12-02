¿Venezuela fue ratificada como sede de la Serie del Caribe 2026?

Suscríbete a nuestros canales

En el mes reciente, surgieron algunos rumores sobre un posible cambio de sede de la Serie del Caribe 2026, la cual estaba prevista, para efectuarse en Venezuela y mediante una reunión llevada a cabo este lunes, 1 de diciembre, la Confederación del Caribe tomó una decisión al respecto.

La Confederación sostuvo ese pequeño meeting con cada una de las ligas invitadas y los representantes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se comprometieron a cumplir con las condiciones que requiere un evento de ese calibre.

Venezuela se compromete con la Serie del Caribe:

De acuerdo a la información emitida por el periodista de ESPN Enrique Rojas, la Liga Venezolana afirmó que tiene la total capacidad de recibir el torneo, el cual comenzará el próximo 30 de enero de 2026.

Aunado a eso, manifestó que el resto de los presentes estuvo de acuerdo, no obstante, el próximo 15 de diciembre se reunirán nuevamente y decidirán si van mantener o cambiar su decisión. Es decir, que todavía está latente la posibilidad de que haya un cambio.

¿Quiénes participarán en la Serie del Caribe 2026?

Las sedes estarían distribuidas entre las ciudades de Caracas y La Guaira. Hasta el momento, participarán seis ligas: la de Puerto Rico, la de México, la de República Dominicana, la de Panamá, la de Cuba y evidentemente, la de Venezuela.