Navegantes del Magallanes arrasa con semana perfecta en la LVBP

Los Navegantes del Magallanes vivieron una semana de ensueño en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), al conseguir seis victorias consecutivas que los catapultaron en la tabla de posiciones y encendieron la ilusión de su fanaticada. Con un desempeño ofensivo demoledor y un pitcheo que respondió en los momentos clave, el equipo carabobeño abandonó el fondo de la tabla y se puso a 2.5 juegos del primer lugar.

Ofensiva explosiva

El bateo fue la gran carta de presentación de Magallanes en esta racha. El conjunto filibustero conectó para un promedio colectivo de .336. En total, dispararon 11 cuadrangulares y anotaron 46 carreras, cifras que evidencian la contundencia de su ofensiva.

Rougned Odor fue protagonista con tres jonrones en la semana, confirmando su rol como referente ofensivo. Eliezer Alfonzo Jr., por su parte, aportó dos batazos de vuelta completa que resultaron decisivos en victorias cerradas.

Un pitcheo que sigue intratable

Los abridores cerraron la semana con marca de 2-0 y efectividad de 5.75, cumpliendo con la tarea de mantener al equipo en juego. Sin embargo, fueron los relevistas quienes se robaron el protagonismo: terminaron invictos con récord de 4-0 y una efectividad de 2.94, consolidándose como el verdadero sostén del cuerpo de pitcheo.

Entre los brazos destacados, el relevista Saúl García se robó los reflectores. En tres presentaciones consiguió tres victorias, lanzando cinco innings impecables sin permitir carreras y apenas un hit en contra.

Esta semana perfecta, culminada con la remontada 8-7 ante Tiburones el 30 de noviembre, transformó a Magallanes de rezagados a contendientes serios.