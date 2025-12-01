Invitado de Lujo: Javier Castellano este 6 d diciembre en este país

Suscríbete a nuestros canales

Para el jinete Javier Castellano, la tercera vez fue la vencida. Los responsables de la Mouttet Mile de Jamaica invitaron al jinete miembro del Salón de la Fama a participar en la carrera con mayor dotación económica del Caribe en 2023 y 2024. Sin embargo, otras obligaciones obligaron a Castellano a rechazar la oferta en los pasados años, pero en esta ocasión no se pudo negar.

Castellano montará en Jamaica

«Me pidieron que fuera por tercera vez y decidí ir sin dudarlo, porque creo que es el momento adecuado», declaró a BloodHorse.

Castellano montará al caballo Rideallday, criado en Kentucky, que es un potro de 3 años hijo de Vekoma . Rideallday se ganó su plaza en la Mouttet Mile, con un premio de 300 000 dólares, al ganar el Port Royal Sprint el 16 de noviembre, antes de la Mile del 6 de diciembre.

En un giro significativo de los acontecimientos, Solomon Sharpe, propietario de Rideallday, ha anunciado que el potro gris/roano de tres años criado en Estados Unidos se venderá a un nuevo propietario antes de la Mouttet Mile del 6 de diciembre de 2025.

Sharpe reveló que se le habían acercado compradores interesados en adquirir el caballo para el prestigioso evento, pero que no siguieron adelante con su interés inicial. Ahora, parece que están dispuestos a pagar un precio superior.

La impresionante victoria de Rideallday en el Port Royal Sprint el 16 de noviembre de 2025 probablemente haya aumentado su valor, y Sharpe busca sacar provecho del éxito del caballo. El Mouttet Mile es un evento de grado uno con una bolsa histórica de 300 000 dólares estadounidenses, lo que lo convierte en una oportunidad única para que el nuevo propietario de Rideallday compita contra caballos de primera clase.