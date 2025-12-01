LVBP: Omar Álvarez detalla los ajustes clave rumbo al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita se encuentran en un punto crucial de la temporada, buscando afianzar su posición para el Round Robin y, en última instancia, alcanzar la final. Omar Álvarez, coach de primera base del equipo, compartió su análisis sobre los ajustes necesarios y la mentalidad que debe regir al equipo.

La consistencia como meta principal

Al ser consultado sobre los aspectos a mejorar, Álvarez puso el foco en la unidad y la ejecución diaria, descartando una solución mágica a corto plazo.

"Antes de todo, mantenernos juntos, mantenernos como equipo. Ofensiva y el pitcheo jugando juntos en colectivo. Creo que al final del día ir sumando juego a juego, ir sumando victoria a victoria, es lo que nos va a llevar a un buen ritmo al Round Robin," afirmó Álvarez.

La aspiración es clara: ir más allá de la final alcanzada el año pasado. "Sin duda, esa es la meta. Desde el día uno que terminó la final del año pasado estamos pensando en eso, en obtener lo que vamos pendientes," recalcó.

Relevo sólido

Respecto a la derrota reciente, el coach la atribuyó a la naturaleza del béisbol y a la falta de consistencia durante los nueve innings, específicamente en el inicio del juego. De cara al próximo encuentro, Álvarez señaló dónde debe estar el mayor ajuste:

"Mira, salir temprano, tener un buen desempeño de nuestros abridores, que puedan ir largo en el juego... Obviamente, si ellos van largo en el juego, pues tenemos mucha oportunidad de ganar, ya que nuestro relevo es sólido."

La estrategia es clara: los abridores deben proteger el brazo de sus compañeros y entregar el juego a la sólida unidad de relevistas con la ventaja en la pizarra.

El cuerpo técnico reconoce que la defensa y el pitcheo en general serán determinantes: "Nuestros bateadores tienen que salir a dar lo mejor y hacer buen trabajo. La defensa nos va a dar la oportunidad y nuestro pitcheo haga lo que debe hacer, sin duda," concluyó Álvarez, enfocando el éxito en la ejecución colectiva en todos los aspectos del juego.