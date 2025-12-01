JC Keys: "Vine a la LVBP para probar mis límites"

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las recientes turbulencias en el desempeño de los Leones del Caracas, el pitcher importado JC Keys irradia optimismo y un espíritu competitivo que busca contagiar al clubhouse melenudo. En una entrevista reciente, el lanzador no solo elogió la liga, sino que explicó su motivación detrás de unirse a la pelota venezolana.

Keys se mostró encantado con su experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP): "Me encanta. Es una liga muy competitiva. El ambiente, los fanáticos, todos son apasionados por el deporte. He disfrutado mi tiempo aquí hasta ahora".

Competencia y el desafío diario

El abridor fue sincero al comparar la LVBP con su anterior experiencia en la American Association, subrayando que la calidad del juego fue su principal motor para aceptar el reto:

"Yo diría que la competencia es un poco más difícil en esta liga y esa es, en última instancia, la razón por la que vine aquí: por la competencia y para probar mis límites".

Respecto al equipo, que inició fuerte pero ha experimentado un cambio de ritmo, Keys mantiene un enfoque metódico y concentrado en el objetivo principal: "Solo intento mejorar día tras día, tomándolo día a día, tratando de acumular tantas victorias como sea posible. Es una temporada corta, así que tenemos que conseguir tantas victorias como sea posible para llegar a los playoffs".

Al ser consultado sobre su aporte a la divisa caraquista, el importado se decantó por los intangibles: "Solo mi trabajo duro cada día, aportar trabajo duro, mi competitividad en el montículo y solo una actitud ganadora".

Finalmente, el lanzador descartó sentir presión a pesar de formar parte de una de las franquicias más seguidas y exitosas del país: "No, no hay presión. No hay presión". Sobre su futuro, Keys mantiene la expectativa abierta: "Está en el aire. ¿Quién sabe?", concluyendo que, por el momento, está disfrutando su experiencia en la capital.