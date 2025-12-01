Servicios

¡Atención! IVSS anuncia aviso importante dirigido a pensionados y nuevos aspirantes

Este trabajo permitió una atención eficiente y cercana, asegurando que los pensionados y nuevos aspirantes pudieran completar sus procesos sin contratiempos.

Por

Jessica Molero Gómez
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 12:44 pm
IVSS adulto mayor Venezuela
Foto: IVSS adulto mayor Venezuela
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) llevó a cabo una jornada especial en Maracay, estado Aragua, dirigida a los adultos mayores interesados en realizar trámites de pensión. La actividad buscó facilitar los procesos administrativos y acercar los servicios del instituto a los ciudadanos que requieren atención personalizada.

El equipo del departamento de Prestaciones del IVSS se movilizó a varios sectores de Maracay para garantizar que los adultos mayores pudieran acceder a la información y servicios de manera directa. Esta estrategia permitió que los beneficiarios recibieran orientación clara sobre los requisitos y procedimientos necesarios para formalizar su solicitud de pensión.

Los adultos mayores pudieron aclarar dudas, completar formularios y recibir orientación sobre los documentos necesarios para iniciar o actualizar sus trámites, asegurando un proceso más ágil y organizado dentro del sistema de seguridad social.

 

Recomendaciones del IVSS

El IVSS exhorta a los adultos mayores a mantenerse informados a través de sus canales oficiales sobre futuras jornadas y servicios disponibles. Así, podrán conocer fechas, lugares y requisitos para acceder a sus beneficios de manera ordenada, garantizando la cobertura y eficacia de los programas de pensión en todo el país.

