Confirman fecha de pago de la Pensión IVSS y el Bono de Guerra para los abuelitos

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció la fecha exacta en la que será acreditada la pensión correspondiente al mes de diciembre de 2025, este pago se realizará directamente en las cuentas bancarias de todos los pensionados, quienes recibirán el monto equivalente al salario mínimo nacional. La institución destacó que la medida forma parte del cronograma habitual de cierre de año.

Fecha establecida para la acreditación de la pensión IVSS

El IVSS informó que el depósito se efectuará el viernes 21 de noviembre de 2025. A través de sus redes sociales, el organismo confirmó que los beneficiarios recibirán 130 bolívares, monto vigente del salario mínimo, además, se recomendó utilizar los servicios de banca en línea para verificar el pago, evitando así aglomeraciones en las entidades bancarias durante la jornada.

De manera paralela, la Plataforma Patria podría activar el mismo día el Bono Contra la Guerra Económica, dirigido exclusivamente a los pensionados del IVSS. Aunque no se ha precisado la cifra correspondiente, se espera que la entrega mantenga la línea de meses anteriores, es decir, 50 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela, este beneficio funciona como un refuerzo económico adicional para los adultos mayores.

El IVSS también confirmó que el Gobierno Nacional abonará el segundo mes de aguinaldo a los pensionados, la cancelación será automática y no requerirá ningún trámite extra por parte del beneficiario.