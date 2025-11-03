Guía completa para solicitar la pensión por discapacidad en el IVSS

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha publicado recientemente los pasos y requisitos necesarios para solicitar la pensión por discapacidad. Esta información es crucial para aquellos que buscan acceder a este beneficio y que necesitan orientación sobre el proceso. A continuación, se detallan los requisitos y los pasos a seguir.

Requisitos necesarios

Para iniciar el trámite de la pensión por discapacidad en el IVSS, es fundamental contar con la siguiente documentación:

1. Forma 14-04: Este formulario debe estar debidamente firmado y sellado.

2. Forma 14-100: Es importante que este documento no presente enmiendas ni tachaduras.

3. Cuatro Originales de la Forma 14-08: Este es un documento que debe ser elaborado por el empleador y el médico tratante, solicitando la evaluación de incapacidad residual.

4. Copia de la Cédula de Identidad: Se requiere una copia vigente de la cédula del beneficiario.

Pasos para el trámite

Una vez que se cuente con toda la documentación necesaria, el siguiente paso es presentar los recaudos en las oficinas del IVSS. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1. Reunir la Documentación: Asegúrate de tener todos los documentos listos y en orden.

2. Presentar la Solicitud: Dirígete a la oficina del IVSS más cercana y presenta tu solicitud junto con los recaudos requeridos.

3. Esperar la Evaluación: Una vez presentada la solicitud, el IVSS procederá a evaluar tu caso y determinará si cumples con los requisitos para recibir la pensión.

Es recomendable estar bien informado y preparar toda la documentación necesaria para facilitar el trámite. Para más detalles, puedes consultar las redes sociales del IVSS o su página web oficial.